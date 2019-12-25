В "Царском Селе" заработал каток

Кататься на коньках можно ежедневно с 12:00 до 20:30.

На Треугольной площади в музее-заповеднике "Царское Село" вновь работает каток. Царскосельский каток находится в самом центре дворцово-паркового ансамбля, рядом с Екатерининским дворцом, между Екатерининским и Александровским парками.

Кататься на коньках можно ежедневно с 12:00 до 20:30 (вход до 19.30). В распоряжении гостей – тёплая раздевалка, инструкторы, прокат оборудования, мастерская по заточке коньков (при наличии собственных), кафе.

Музей-заповедник таким образом возрождает исторические традиции императорской резиденции. Ледовые зимние забавы, катания на коньках, спуск с катальных горок, праздничные гуляния были одним из излюбленных зимних увеселений при императрице Елизавете Петровне. Традиция продолжилась и в советские годы: в конце 1940-х городской каток заливали сначала на плацу Екатерининского дворца, а затем на Треугольной площади.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"