В Музее железных дорог России появился электровоз 1974 года

Октябрьская дирекция тяги сделала музею подарок ко Дню железнодорожника, который отмечается в стране 1 августа.

Коллекция Музея железных дорог России пополнилась ещё одним экспонатом – электровозом ЧС2Т945 1974 года. Торжественная церемония передачи состоялась во вторник, 27 июля, на Балтийском вокзале в Петербурге.

Электровоз является первым из серии ЧС-2Т. На протяжении 40 лет он прошел 6 миллионов километров. Локомотив работал на Октябрьской железной дороге, обслуживая, в том числе фирменный поезд "Красная Стрела" и составы "Невский экспресс", "Аврора".

Он выглядит молодым и красивым, потому что Октябрьская дирекция тяги привела его в порядок и окрасила ко Дню железнодорожника. Кстати, окраска соответствует первому периоду эксплуатации. В 1974 году он был такой же окраски. Владимир Одинцов, директор Музея железных дорог России

Электровоз ЧС2Т945 построили на заводе "Шкода" в Чехословакии в 1974 году. За это время на Октябрьскую железную дорогу поступили 118 локомотивов, которые на протяжении долгих лет обслуживали пассажирское движение на линиях.

Ранее мы писали, что Музей железных дорог России восстановит промышленный электровоз завода "Савильяно".

Видео: Piter.tv