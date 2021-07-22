Музей железных дорог России восстановит промышленный электровоз завода "Савильяно"

Электровоз подарил Магнитогорский металлургический комбинат.

Музей железных дорог России в Петербурге приступил к работам по подготовке к экспонированию промышленного электровоза постройки итальянского завода "Савильяно", передает пресс-служба музея.

Специалисты очистят подаренный Магнитогорским металлургическим комбинатом электровоз от загрязнения и многолетних наслоений краски. После этого установят на места узлы электровоза, демонтированные на время транспортировки, устранят наиболее поздние повреждения. В последнюю очередь электровоз окрасят. Проведя анализ, эксперты решили восстановить внешний вид на сравнительно поздний период, устраняя лишь наслоения последних приблизительно пяти лет.

Экспонат отлично дополнит комплекс, который расскажет о начале электрификации железных дорог СССР. Отметим, что 26 таких машин, для обслуживания Магнитогорского комбината, в 1932 году Советский Союз заказал в Италии, на заводе в Турине. Некоторые электровозы из той партии до сих пор работают на предприятии и считаются старейшими функционирующими локомотивами на территории бывшего СССР.

В экспозиции Музея железных дорог России уже находится промышленный электровоз ГЭТ №4 1930-х годов и вагон электросекции СВ 1024, построенный в 1932 году, оба отечественного производства. Здесь же можно видеть грузовой электровоз ССМ 14 – магистральный электровоз, построенный в СССР в 1933 году, из коллекции ЦМЖТ. директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов.

Ранее мы писали, что музей железных дорог в Петербурге изменил расписание работы.

Фото и видео: Piter.tv