В Музее железных дорог России отметят День железнодорожника

Гостей приглашают на концерт, мастер-классы, игры, экскурсии и дискотеку.

День железнодорожника отметят в Музее железных дорог России. В воскресенье, 4 августа, жителей Северной столицы и туристов приглашают на спортивно-музыкальный фестиваль и благотворительный забег "Достигая цели", которые пройдут в честь праздника. Об этом сообщили впресс-службе ОЖД.

Железнодорожники и партнеры холдинга пробегут дистанцию, которая составит традиционные "дорожные" 1520 метров. На празднике будут работать спортивные площадки, где пройдут турниры по стритболу, скейтборду, балансборду. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах. Для детей будут работать аттракционы. Специалисты проведут экскурсии по железнодорожным профессиям. Не обойдется дата и без музыкальной программы с барабанным шоу, выступлением танцевальных коллективов и кавер-групп. А вечером начнется дискотека 90-х.

В программе: роспись вещей, иллюзионное шоу и фотосессия. Вход на мероприятие по бесплатному билету, который каждый желающий может оформить на сайте Музея железных дорог России.

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Фото: Telegram / Спб Главный