В День ВДВ петербургские фонтаны будут работать в обычном режиме

Однако если специалисты предприятия заметят желающих освежиться в фонтане, работа сооружений будет остановлена.

Фонтаны Санкт-Петербурга будут работать в обычном режиме 2 августа. Согласно информации пресс-службы ГУП "Водоканал", все сооружения будут функционировать с 09:00 до 22:00.

Светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина – до 23:00. Однако если специалисты предприятия заметят желающих освежиться в фонтане, работа сооружений будет остановлена.

В праздничные и выходные дни нагрузка на петербургские фонтаны увеличивается. Сооружения, расположенные в садах, парках и в центре города, где проходят ключевые события дня, часто страдают от действий хулиганов.

Во время "водных процедур" часто повреждается оборудование фонтанов – насадки, светильники и кабели. Это вредит не только самому фонтану, но и может представлять опасность для здоровья людей. Кроме того, купание в фонтанах – крайне негигиенично. Вода в фонтанах не является питьевой, по составу и требованиям она относится к технической. Оборотное водоснабжение фонтанов не предусматривает процесса обеззараживания воды, такие требования предъявляются только к бассейнам, предназначенным для купания и занятия спортом.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" просит жителей и гостей города бережно относиться к архитектурному достоянию Северной столицы и заботиться о своем здоровье.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга