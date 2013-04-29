Музей кавалерии откроют в зданиях Аракчеевских казарм

Проект, одобренный КГИОП, разработало архитектурное бюро "Студия 44".

В четверг, 6 мая, стало известно, что появится музейно выставочное-пространство в исторических зданиях на Шпалерной, 51. Проект, одобренный КГИОП, разработало архитектурное бюро "Студия 44".

Как сообщили в пресс-службе Смольного, комплекс бывших казарм Офицерской кавалерийской школы восстановят с максимальным сохранением конструкций. Их приведут в работоспособное состояние. Музей будет посвящён истории кавалерии.

На сегодняшний день сохранилась в Аракчеевских казармах бывшая учебная кузница, выходящая на Ставропольскую улицу, и конюшня, выходящая на Кавалергардскую. Оба здания долгое время использовались НПО "Океанприбор", неоднократно перестраивались, дополнялись пристройками.и конюшня.

Недавно мы писали, что после реконструкции в усадьбе Демидова планируют открыть библиотеку с экспозицией, посвященной военному подвигу в октябре 1941 года – десант краснофлотцев прорвался через вражеские позиции, занял дом и вступил в неравный бой с крупными силами вермахта.

Ранее Piter.tv писал, что новый культурно-досуговый комплекс в Красном Селе откроется в июне.

Фото: Piter.tv