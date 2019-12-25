Уроженка Ленинграда Маргарита Луи-Дрейфус унаследовала агробизнес на миллиарды

Сирота из Ленинграда стала одной из богатейших женщин мира с состоянием в $6 млрд.

Уроженка Ленинграда Маргарита Луи-Дрейфус вошла в число богатейших женщин мира. Ее состояние оценивается в 5,7–6 млрд долларов. Будущая бизнесвумен провела детство в интернате, окончила торговый техникум и работала официанткой, а позднее стала владелицей контрольного пакета акций международной компании Louis Dreyfus Company, пишет КП-Петербург.

Маргарита Богданова родилась 18 июня 1962 года в Ленинграде. Согласно иностранным публикациям, родители девочки погибли в железнодорожной катастрофе, после чего ее воспитывал дедушка. Однако, как утверждает автор российского материала со ссылкой на архивные сведения, родители Маргариты были живы, но вели асоциальный образ жизни.

По данным издания, мать будущей миллиардерши Наталья Богданова работала продавцом в книжном магазине. Предполагаемым отцом называют Олега Иванова, который в 1962 году отбывал срок в исправительном учреждении в Республике Коми. После рождения дочери он вернулся к Наталье, и они зарегистрировали брак. Позднее из-за образа жизни родителей пятилетнюю Маргариту забрали из семьи и поместили в интернат № 34 на Петроградской стороне.

В интернате девочка училась на четверки. Дедушка навещал внучку, но забрать ее к себе не решился. После окончания интерната Маргарита поступила в Ленинградский техникум советской торговли, где изучала бухгалтерский учет. По распределению она устроилась официанткой в районный трест ресторанов и столовых. Девушка снимала комнату в коммунальной квартире и учила иностранные языки, рассчитывая переехать за границу.

В 1984 году Богданова познакомилась со швейцарцем, который работал водителем. Они поженились, и Маргарита уехала с ним в Швейцарию, однако уже через год брак распался. После этого она осталась за границей и работала в советско-швейцарской компании, выпускавшей комплектующие для компьютеров.

Переломным моментом стало знакомство в 1989 году с Робером Луи-Дрейфусом. Они встретились во время перелета из Парижа в Нью-Йорк. Робер руководил семейной компанией Louis Dreyfus Company, которая занималась международной торговлей сельскохозяйственной продукцией. В мае 1992 года пара поженилась, у них родились трое детей.

После смерти мужа от лейкемии в 2009 году Маргарита получила 69,6 % доли в семейном бизнесе. Ей также достался футбольный клуб "Олимпик Марсель". Наследство стало причиной корпоративного конфликта с родственниками Робера. Луи-Дрейфус продала часть акций футбольного клуба, привлекла кредитные средства и выкупила оставшиеся доли компании у семьи мужа.

Со временем бизнесвумен укрепила свое положение в агропромышленном секторе. Она владеет контрольным пакетом акций Louis Dreyfus Company и контролирует инвестиционный фонд Leonidsport B.V., который вкладывает средства в горнодобывающую отрасль Великобритании и приобретает активы в Турции. Среди ее активов также доля в британском фонде Cornish Metals, около 5 % акций "Олимпик Марсель" и элитная недвижимость в Швейцарии.

Третьим мужем Маргариты стал Филипп Хильдебранд, бывший глава Центробанка Швейцарии и вице-председатель инвестиционной компании BlackRock. В 2016 году, в возрасте 53 лет, Луи-Дрейфус родила дочерей-близнецов. В 2022 году супруги расстались. Всего у бизнесвумен пятеро детей: трое сыновей от второго брака и две дочери от третьего.

Маргарита Луи-Дрейфус поддерживает связи с представителями международных деловых и политических кругов. Среди ее знакомых издание называет бывшего президента Франции Николя Саркози, князя Монако Альбера II и президента ФИФА Джанни Инфантино. В 2010 году она публично поддержала заявку России на проведение чемпионата мира по футболу, а в декабре 2015-го присутствовала на заседании попечительского совета Мариинского театра в Кремле, где также находился Владимир Путин.

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