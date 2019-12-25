Два центра промышленной робототехники создадут в Петербурге за 750 млн рублей

ИТМО и "АМ Сервис" откроют в Петербурге центры развития промышленной робототехники.

В Петербурге создадут 2 центра промышленной робототехники на базе Университета ИТМО и компании "АМ Сервис". Организации стали победителями федерального конкурса и получат гранты на общую сумму 750 млн рублей сроком на 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Владимира Княгинина.

Финансирование направят на разработку и коммерциализацию технологий промышленной робототехники, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также подготовку квалифицированных кадров. Конкурс проходил в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации" и федерального проекта по развитию промышленной робототехники.

Центр на базе ИТМО сосредоточится на интеллектуальной и адаптивной роботизации. Среди основных направлений работы — создание гибких роботизированных производств, автоматизация обслуживания станков, применение машинного зрения и интеллектуальных систем контроля качества. Также планируется развивать экспериментально-испытательную инфраструктуру и программы подготовки специалистов.

Компания "АМ Сервис" занимается разработкой и сервисным сопровождением роботизированных технологических комплексов. Новый центр должен расширить возможности внедрения автоматизированных решений на промышленных предприятиях.

Руководитель Центра развития промышленной робототехники ИТМО Антон Пыркин отметил, что разработчики намерены создавать решения, способные адаптироваться к реальным условиям производства. По его словам, для этого университет объединяет компетенции в области искусственного интеллекта, робототехники и цифрового производства.

Всего в федеральном конкурсе участвовали 48 организаций из 24 регионов России. Проект направлен на достижение национальной цели технологического лидерства — вхождение страны к 2030 году в число 25 ведущих государств по плотности роботизации.

Вице-губернатор Владимир Княгинин связал победу двух петербургских организаций с востребованностью компетенций городских ученых и разработчиков.

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Фото: Piter.tv