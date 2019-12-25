В Ленобласти женщина продала фейерверк мальчику и получила приговор

Восьмилетний мальчик получил тяжелую травму руки после использования пиротехники в Ленобласти.

В Приозерске Ленинградской области индивидуальную предпринимательницу признали виновной в продаже пиротехники восьмилетнему ребенку. После использования изделия мальчик получил тяжелую травму руки.

Как установили следствие и суд, женщина продала ребенку пиротехническое изделие, несмотря на запрет продавать такую продукцию детям младше 16 лет. Инцидент произошел 11 февраля. Полученная мальчиком травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Суд признал доказательства, собранные следственным отделом по Приозерску регионального управления СК России, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Предпринимательницу признали виновной в сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности и повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Женщине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, с нее взыскали 220 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Заставившего девочку раздеться на Жемчужном пляже педофила отправили в СИЗО.

Фото: Piter.tv