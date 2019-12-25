В Петербурге проверяют сообщения о вымогательстве денег у школьников

В школе Петербурга проверяют информацию об избиениях и унижениях учеников.

В Московском районе Петербурга проверяют информацию о возможном вымогательстве денег и издевательствах над учениками одной из школ. По опубликованным сообщениям, группа подростков якобы требует от сверстников платить "дань", а в случае отказа угрожает им и применяет физическую силу.

О ситуации 27 октября рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, огласку произошедшему придала мать одного из школьников. Женщина утверждает, что подростков якобы избивают, заставляют извиняться на коленях в школьном туалете, а происходящее снимают на видео.

Мать одного из учеников также заявила, что ее сын неоднократно подвергался избиениям и унижениям. Мизулина призвала Следственный комитет проверить изложенные сведения.

В пресс-службе администрации Московского района сообщили, что информация передана правоохранительным органам и по ней проводится проверка.

Временно исполняющая обязанности главы районной администрации Александра Захарова заявила, что держит ситуацию на личном контроле. По ее словам, администрация и школа оказывают необходимое содействие правоохранительным органам, а представители районных властей поддерживают с ними постоянную связь.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе проверки. На данный момент сведения о вымогательстве и издевательствах представлены как заявления участников ситуации и требуют проверки.

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Фото: Piter.TV