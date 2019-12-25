Двое школьников подвергались избиениям и унижениям в Петербурге

В Петербурге начали проверку после сообщений об избиениях учеников школы.

Следователи начали доследственную проверку после сообщений об издевательствах над учениками одной из школ Московского района Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

По имеющимся сведениям, как минимум двое школьников регулярно сталкиваются с избиениями и оскорблениями со стороны сверстников. Происходящее подростки снимали на видео, после чего записи появились в интернете.

Мать одного из учеников утверждает, что группа школьников установила собственные правила и требует от сверстников деньги. Тем, кто отказывается платить, якобы угрожают побоями. Кроме того, некоторых детей заставляют вставать на колени в школьном туалете и записывать видео с извинениями.

По словам женщины, ее сын уже подвергался избиениям и неоднократным унижениям. Она также заявила, что администрация школы не реагирует на ее обращения.

Еще один ученик, согласно опубликованной информации, столкнулся с похожими издевательствами. Из-за постоянных преследований он перешел на домашнее обучение.

В Следственном комитете сообщили, что по изложенным фактам организована доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку поступившим сведениям и примут процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV