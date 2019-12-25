Бывшего главу МО "Автово" Илью Шмакова исключили из "Справедливой России"

Илья Шмаков заявил об исключении из "Справедливой России" после выборов.

Бывшего главу муниципального образования "Автово" Илью Шмакова исключили из партии "Справедливая Россия". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Шмакова, о решении президиума Центрального совета партии ему сообщили накануне. Политик утверждает, что исключение связано с его судебными исками, в которых он оспаривает результаты выборов на отдельных участках. Он также заявил, что представители руководства партии просили его отозвать обращения из суда.

До сентября 2026 года представители "Справедливой России" занимали почти все места в муниципальном совете Автово, а сам Шмаков руководил муниципальным образованием.

Перед выборами партийный список не допустили к участию в кампании. Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации из-за неактуального названия политического объединения в справке о его создании, представленной вместе с другими документами. Оспорить это решение в суде эсерам не удалось.

По итогам выборов представители партии лишились 19 мест в муниципальном совете. Шмаков связывает свое исключение из "Справедливой России" с продолжением судебных разбирательств вокруг результатов голосования.

Ранее отстраненного ректора СПбГУП Запесоцкого обвинили в трате 74 млн рублей на личные нужды.

Фото: Piter.TV