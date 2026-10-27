Появились кадры с задержанным подозреваемым в убийстве малолетнего ребенка и его бабушки в Петербурге

Пострадавшая при расправе над семьей в Петербурге остается в реанимации.

32-летняя жительница Петербурга, пережившая нападение на свою семью, находится в реанимации городской больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает Telegram-канал "Фонтанка SPB Online".

Происшествие случилось в ночь на 26 октября в квартире на улице Комиссара Грушко. Там обнаружили тела матери женщины и ее маленького сына с признаками насильственной смерти. Саму пострадавшую нашли на улице неподалеку от дома. Женщина была сильно избита и теряла кровь.

По информации СМИ, к нападению причастен 40-летний сожитель пострадавшей, который работает учителем математики. Мужчину задержали правоохранительные органы. Во время допроса он признал вину и объяснил свои действия ревностью.

Видео: Telegram/Ирина Волк