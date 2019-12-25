Музеи Петергофа закроют на час раньше из-за аномальной жары

Все музеи Петергофа, кроме Гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше.

В воскресенье, 11 июля, стало известно, что все музеи Петергофа, кроме Гротов Большого каскада, будут закрываться на час раньше. Об этом сообщили на на официальном сайте ГМЗ.

Причиной изменения графика работы музеев Петергофа стала аномальная жара, которая длится уже 2 месяца. Желающие посетить музей смогут сделать это с 9:00 до 17:00 ежедневно.

Недавно Piter.tv писал, что также Оранжереи Ботанического сада закрываются из-за жары. Их график изменился похожим образом: в эти выходные работа оранжерей сокращается на час. В ближайшие дни график могут поменять в зависимости от погоды. Отмечается, что магазин излишков не работает.

Ранее мы информировали, что со здания СПБГУПТД на Садовой посыпалась штукатурка.

Фото: Piter.tv

