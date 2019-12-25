Со здания СПБГУПТД на Садовой посыпалась штукатурка

По словам очевидцев, аварийные службы уже вызваны. На фотографиях можно рассмотреть, что небольшие обломки штукатурки упали с карниза крыши здания

В воскресенье, 11 июля, В Петербурге со здания № 54 на Садовой улице посыпалась штукатурка. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис".

По словам очевидцев, аварийные службы уже вызваны. На фотографиях можно рассмотреть, что небольшие обломки штукатурки упали с карниза крыши здания. Рядом с тротуаром, где теперь лежат камни, стоят припаркованные автомобили. Информации о пострадавших в этом инциденте пока не поступало.

Это здание построено в 1938-1950 годах в стиле сталинского неоклассицизма. Сейчас оно служит одним из корпусов СПБУГПТД. Ранее оно было общежитием для Текстильного института.

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