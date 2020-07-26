Мурад Мусаев ушел с поста тренера "Краснодара"

Руководство футбольного клуба "Краснодар" удовлетворило заявление об отставке главного тренера Мурада Мусаева. Имя нового наставника будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В субботу, 3 апреля, "Краснодар" потерпел поражение от "Ахмата". Счет матча составил 0:5. Игра состоялась в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.
После игры главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев написал заявление об отставке по собственному желанию.
Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни.
сообщение на сайте ФК "Краснодар"
Футбольный клуб поблагодарил Мусаева за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьеры тренера.
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Фото: fckrasnodar.ru
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