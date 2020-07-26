  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурад Мусаев ушел с поста тренера "Краснодара"
Сегодня, 11:20
112
phil_k

Мурад Мусаев ушел с поста тренера "Краснодара"

0 0

Наставник ушел по собственному желанию.

Руководство футбольного клуба "Краснодар" удовлетворило заявление об отставке главного тренера Мурада Мусаева. Имя нового наставника будет объявлено в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В субботу, 3 апреля, "Краснодар" потерпел поражение от "Ахмата". Счет матча составил 0:5. Игра состоялась в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. 

После игры главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев написал заявление об отставке по собственному желанию.

Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни.

сообщение на сайте ФК "Краснодар"

Футбольный клуб поблагодарил Мусаева за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьеры тренера.

Ранее Дзюба рассказал о первой зарплате в "Спартаке".

Фото: fckrasnodar.ru

Теги: мурад мусаев, российский футбол, фк краснодар
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии