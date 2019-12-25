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Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена
Сегодня, 12:58
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lesjasap

Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена

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Глава Минздрава заявил, что выполнение нацпроектов отложено, но не приостановлено.

Глава Минздрава России рассказал о том, что реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена. Об этом Михаил Мурашко сообщил во время выступления в Государственной Думе. 

Мы не приостановили реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Конечно, некоторые процедуры чуть отсрочены

прокомментировал чиновник

Глава ведомства по здравоохранению заявил, что по стране введены в эксплуатацию фельдшерские пункты, а также передвижные мобильные медицинские комплексы. В 2020 году чиновники увеличили число вмешательств по пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 16 процентов. 

По информации от спикера, Минздрав старается оберегать онкологические центры от заноса туда коронавирусной инфекции.

Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков.

Теги: минздрав, михаил мурашко, нацпроект, первичная медицинская помощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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