Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена

Глава Минздрава заявил, что выполнение нацпроектов отложено, но не приостановлено.

Глава Минздрава России рассказал о том, что реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена. Об этом Михаил Мурашко сообщил во время выступления в Государственной Думе.

Мы не приостановили реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Конечно, некоторые процедуры чуть отсрочены прокомментировал чиновник

Глава ведомства по здравоохранению заявил, что по стране введены в эксплуатацию фельдшерские пункты, а также передвижные мобильные медицинские комплексы. В 2020 году чиновники увеличили число вмешательств по пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 16 процентов.

По информации от спикера, Минздрав старается оберегать онкологические центры от заноса туда коронавирусной инфекции.

Мурашко: стимулирующие выплаты получили более 66 тысяч медиков.