Глава Минздрава поблагодарил профсоюзы за помощь во время пандемии коронавируса.

Михаил Мурашко отметил роль профсоюзов в работе системы здравоохранения. Об этом глава Минздрава сообщил в рамках выступления на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов РФ. Мероприятие было посвящено 30-летию организации.

Профсоюз, я считаю, - это та ключевая составляющая, которая должна быть впереди, должна объединять и должна в целом вести за собой нас в том числе как руководителей отрасли. И мы полностью готовы в этом быть солидарны Михаил Мурашко, глава Минздрава России

По словам эксперта, профсоюзы и волонтеры помогли медицинским работникам бороться в условиях пандемии с коронавирусом. Их деятельность позволила врачам четко выполнять свои функции.

Инфекционная заболеваемость повлияла в том числе и на здоровье самого медперсонала. А безопасность строится в том числе с формированием определенной культуры Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Силуанов: зарплаты чиновников в 2021 году не будут индексировать.

Видео: YouTube / Федерация независимых профсоюзов России