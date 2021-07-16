В Минздраве рассказали об эпидобстановке по РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах. Информацией с коллегами чиновник поделился на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам специалиста, наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка по стране фиксируется в ХМАО, Адыгее, Красноярском, Алтайском краях и Астраханской области.

В целом по стране рост заболеваемости пока есть. Наиболее серьезные темпы прироста заболевания мы видим сегодня и пациентов под наблюдением. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что в стационарах продолжает лечиться от коронавируса около 191 тысячи пациентов. При этом прирост госпитализированных больных за последнюю неделю составил 9,5%.Лечатся от ковида по стране 865 тысяч человек, из которых порядка 77% остаются на амбулаторном лечении.

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