Мэр Москвы оценил эпидемиологическое состояние в регионе.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу. Сергей Собянин, мэр Москвы

В Москве отменят систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе.

Видео: Правительство России