Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ.
У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.
Сергей Собянин, мэр Москвы
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