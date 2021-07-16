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Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19

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Мэр Москвы оценил эпидемиологическое состояние в регионе.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу.

Сергей Собянин, мэр Москвы

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Видео: Правительство России

Теги: коечный фонд, москва, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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