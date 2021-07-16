Система станет необязательной с 19 июля.

В Москве отменят систему обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при кабинете министров РФ сообщил мэр города Сергей Собянин. Чиновник уточнил, что система станет необязательной для заведения общественного питания по региону с 19 июля.

В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений. С 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что система QR-кодов в столичном регионе была введена с 28 июня по указанию Собянина. Она подразумевала, что посещать кафе и рестораны в городе смогут только вакцинировавшиеся граждане, а также переболевшие пациенты с антителами. Также доступ в заведения предоставлялся людям, сделавшим ПЦР-тест в клинике Москвы не ранее, чем три дня до момента посещения кафе.

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