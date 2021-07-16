"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели для повторной вакцинации. Об этом на заседании координационного президиума по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что однокомпонентным препаратом можно будет реакцинировать ранее привившихся.
Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт", которая показала себя эффективно на повторной вакцинации населения, перенесших или ранее вакцинированных.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
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