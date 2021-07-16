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"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели для повторной вакцинации

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Минздрав рассказал о планах по ревакцинации населения.

"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели для повторной вакцинации. Об этом на заседании координационного президиума по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве РФ сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что однокомпонентным препаратом можно будет реакцинировать ранее привившихся.

Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник лайт", которая показала себя эффективно на повторной вакцинации населения, перенесших или ранее вакцинированных.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

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Видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко, ревакцинация, спутник лайт
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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