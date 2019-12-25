Мурашко: Ряд клиник в Москве восстанавливает работу по профилю

В регионах по-прежнему наблюдается напряженная ситуация в медицинских учреждениях из-за коронавируса.

Ряд клиник в Москве восстанавливает работу по профилю. Об этом заявил Михаил Мурашко во время совещания российского правительства. Чиновник отметил, что медицинские организации в столице возвращаются к привычной работе. Однако в регионах по-прежнему сохраняется напряженная ситуация.

По Москве действительно мы восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Чиновник отметил, что по стране остается большое количество задействованных инфекционных коек. Мурашко добавил, что каждое медицинское учреждение должно чувствовать свою ответственность за пациентов и двигалась в направлении восстановления привычного функционирования.

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