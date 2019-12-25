Это изобретение вакцины или лекарства от COVID-19.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни. Об этом пишут "РИА Новости".

Глава Минздрава рассказал, что к нормальной жизни жители России вернуться, когда появится лекарство от коронавируса или вакцина. Мурашко отметил, что сейчас Минздрав ищет специальную технологию, которая позволит управлять ситуацией. Если она найдётся, то, по словам главы ведомства, жизнь в России вернётся в привычное состояние.

Ранее мы рассказывали, что "Вектор" планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня.