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Вице-премьер рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19
Сегодня, 14:49
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matveyvn

Вице-премьер рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19

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Специалисты докладывают, что при успешном сценарии массовую вакцинацию можно будет начинать осенью.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19. Он сделал это во время брифинга.

По его словам, работа над вакциной сейчас активно идёт.

Очень ждем результатов.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По его словам, специалисты докладывают, что при успешном сценарии массовую вакцинацию можно будет начинать осенью.

Чернышенко отметил, что до изобретения вакцины надо учиться жить с теми рисками, которые несёт коронавирусная инфекция.

Ранее Мурашко назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни.

Теги: вакцина, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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