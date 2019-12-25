Вице-премьер рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19

Специалисты докладывают, что при успешном сценарии массовую вакцинацию можно будет начинать осенью.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19. Он сделал это во время брифинга.

По его словам, работа над вакциной сейчас активно идёт.

Очень ждем результатов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По его словам, специалисты докладывают, что при успешном сценарии массовую вакцинацию можно будет начинать осенью.

Чернышенко отметил, что до изобретения вакцины надо учиться жить с теми рисками, которые несёт коронавирусная инфекция.

Ранее Мурашко назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни.