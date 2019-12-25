Вице-премьер рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных сроках вакцинации россиян от COVID-19. Он сделал это во время брифинга.
По его словам, работа над вакциной сейчас активно идёт.
Очень ждем результатов.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России
По его словам, специалисты докладывают, что при успешном сценарии массовую вакцинацию можно будет начинать осенью.
Чернышенко отметил, что до изобретения вакцины надо учиться жить с теми рисками, которые несёт коронавирусная инфекция.
Ранее Мурашко назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни.
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