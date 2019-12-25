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Аэропорт Пулково принял более 25 московских самолетов
Сегодня, 16:35
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Аэропорт Пулково принял более 25 московских самолетов

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Пассажирам рекомендуется рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу.

В пресс-службе Пулково сообщили, что в связи с ограничениями воздушного пространства в Москве 23 октября петербургский аэропорт принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. В городе на Неве сели более 25 бортов. 

Пассажирам рекомендуется рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в Москву. Если воздушный транспорт остается в приоритете, стоит следить за информацией на онлайн-табло и за объявлениями в терминале. Также можно позвонить по номеру телефона колл-центра: +7 (812) 324-30-00. 

Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

К 15:30 задержаны свыше 17 рейсов, семь самолетов отменили. Пулково работает штатно. 

Ранее мы рассказывали о том, что судебные приставы искали должников в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: москва, пулково
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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