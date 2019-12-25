Аэропорт Пулково принял более 25 московских самолетов

Пассажирам рекомендуется рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу.

В пресс-службе Пулково сообщили, что в связи с ограничениями воздушного пространства в Москве 23 октября петербургский аэропорт принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. В городе на Неве сели более 25 бортов.

Пассажирам рекомендуется рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в Москву. Если воздушный транспорт остается в приоритете, стоит следить за информацией на онлайн-табло и за объявлениями в терминале. Также можно позвонить по номеру телефона колл-центра: +7 (812) 324-30-00.

Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пресс-служба аэропорта Пулково

К 15:30 задержаны свыше 17 рейсов, семь самолетов отменили. Пулково работает штатно.

Ранее мы рассказывали о том, что судебные приставы искали должников в Пулково.

Фото: Piter.TV