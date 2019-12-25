МВД раскрыло крупнейшую сумму ущерба от кибермошенников в Москве

В полиции объяснили, что жертвой многомиллионного обмана в столице стала женщина.

Рекордная сумма, похищенная кибермошенниками у жертвы в Москве, составила 450 миллионов рублей. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного управления российских правоохранительных органов Антон Кононенко. Эксперт из полиции пояснил, что злоумышленникам удалось обмануть местную жительницу.

Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд - 450 млн рублей. Антон Кононенко, начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД

В МВД предупредили о схеме мошенничества с арендой места на паркинге.

Фото: Piter.tv