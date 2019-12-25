Муниципалы из Петербурга попросили главу МВД обратить внимание на расследование дела активиста Виноградова

Обращение выпустили депутаты муниципального округа "Гражданка".

Депутаты муниципального округа "Гражданка" и представители еще 25 муниципалитетов в Петербурге выпустили обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Авторы послания попросили главу МВД обратить внимание на ход расследования серии нападений на активиста Александра Виноградова, проводящего рейды против незаконной уличной торговли в Петербурге. По мнению авторов письма, полиция города не стремилась разбираться в обстоятельствах дела после сообщений о слежке и нападении на Виноградова. Депутаты отметили неоднократное "безразличие" петербургской полиции к данному вопросу и потребовали провести служебное расследование инцидента, разобрав обращения в полицию и реакцию ведомства на них.

Ранее мы сообщали о том, что нападение на активиста Александра Виноградова, проводящего рейды против незаконной уличной торговли в Петербурге, произошло в августе. Несколько дней спустя его машину сожгли. Полиция задержала подозреваемых – они оказались в Петербурге из Архангельской области.

Решением Калининского районного суда арестован один из подозреваемых в нападении на городского активиста.

Piter.tv провел один совместный рейд с Александром Виноградовым у станции метро "Пионерская", вот репортаж.

Фото: Piter.tv