В Петербурге арестован один из нападавших на активиста Виноградова

Расследование продолжается.

Решением Калининского районного суда арестован один из подозреваемых в нападении на городского активиста в сфере борьбы с незаконной уличной торговлей Александра Виноградова. Как сообщили в городской объединенной пресс-службе судов, им стал Алексей Матвеев, который является одним из подозреваемых по делу.

По предварительной информации, именно он и трое его сообщников избили Виноградова у дома № 47 на проспекте Науки.

Срок ареста – до 23 октября. Матвеев против ареста не возражал. В отношении остальных лиц ходатайства об избрании меры пресечения в суд не поступали, отметили в пресс-службе судов.

Ранее мы сообщали о том, что нападение на активиста, проводящего рейды против незаконной уличной торговли в Петербурге, произошло в августе. Несколько дней спустя его машину сожгли. Полиция задержала подозреваемых – они оказались в Петербурге из Архангельской области.

Piter.tv провел один совместный рейд с Александром Виноградовым у станции метро "Пионерская", вот репортаж.

Фото: Piter.tv