Мундепа Данишевского отправили под стражу по делу об организации незаконной миграции

В СИЗО отправили предполагаемых подельников Данишевского Артёма Хайруллина, Офелию Халаджян и Музаффара Шарипова.

В четверг, 27 октября, Октябрьский суд Петербурга отправил в СИЗО муниципального депутата Виктора Данишевского, которого подозревают в организации незаконной миграции. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

В СИЗО отправили предполагаемых подельников Данишевского Артёма Хайруллина, Офелию Халаджян и Музаффара Шарипова. Ранее днём меры пресечения избрали двум другим фигурантам: Аскеру Кокову и Людмиле Андреевой. Все они пробудут под стражей до 28 ноября 2022 года.

Следствие полагает, что мундеп МО "Город Колпино" и президент федерации смешанных единоборств Ленобласти Виктор Данишевский создал преступную организацию (ОПГ) и руководил её деятельностью. В банду вошли Андреева, Юлдашев, Шарипов, Коков, Романенко, Халаджян, Хайруллин и другие. Их услугами воспользовались около 100 тысяч человек.

Ранее в Петро-Славянке нашли 27 нелегальных мигрантов на складе OZON. Их обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Мигранты подбирали и отгружали товар, находящийся на складе. При этом у них не было разрешения на осуществление трудовой деятельности. Мигрантам грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей и выдворение за пределы РФ. Они признают свою вину и раскаиваются в содеянном, ссылаясь на незнание русского языка.

Фото: Piter.tv