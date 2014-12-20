Шесть петербуржцев задержали по подозрению в организации незаконной миграции

Следствие полагает, что трое мужчин и три женщины делали липовые документы о постановке мигрантов на учет. Их услугами воспользовались около 100 тысяч человек.

Сотрудники СК Петербурга расследуют уголовное дело о создании преступной группировки. Злоумышленники занимались незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Об этом в среду, 26 октября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие полагает, что трое мужчин и три женщины делали липовые документы о постановке мигрантов на учет. Их услугами воспользовались около 100 тысяч человек. В СК добавили, что в организации преступного сообщества подозревают депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования в Петербурге. Полиция задержала его в Рязанской области, где он пытался скрыться от правосудия.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Видео: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.