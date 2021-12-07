В Петро-Славянке нашли 27 нелегальных мигрантов на складе OZON

Они признают свою вину и раскаиваются в содеянном, ссылаясь на незнание русского языка.

В среду, 26 октября, полицейские нашли нелегальных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана на складе OZON в Петро-Славянке. Целый автобус нелегалов привезли в Колпинский районный суд. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Всего задержали 27 человек. Их обвиняют в нарушении миграционного законодательства. Мигранты подбирали и отгружали товар, находящийся на складе. При этом у них не было разрешения на осуществление трудовой деятельности.

Мигрантам грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей и выдворение за пределы РФ. Они признают свою вину и раскаиваются в содеянном, ссылаясь на незнание русского языка.

Ранее шесть петербуржцев задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Следствие полагает, что трое мужчин и три женщины делали липовые документы о постановке мигрантов на учет. Их услугами воспользовались около 100 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

