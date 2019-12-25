Мультсериал "Розовая пантера" получит свой полнометражный фильм

Картина будет снята в смешанном формате: кроме живых актеров зрители увидят на экране 3D-персонажей.

Студия MGM запустила в разработку новый полнометражный фильм "Розовая пантера", в основу которого ляжет популярный мультсериал. Режиссерское кресло проекта занял Джефф Фаулер ("Соник в кино", "Суслик обломался"). Сценарий напишет Крис Бремнер ("Плохие парни навсегда"). Об этом пишет IGN.

Детали сюжета пока не раскрываются. Однако инсайдеры сообщили, что фильм расскажет о сыщике, который должен раскрыть дело при помощи своего воображаемого друга – Розовой пантеры. Картина будет снята в смешанном формате: кроме живых актеров зрители увидят на экране 3D-персонажей. Точная дата премьеры неизвестна.

Мультсериал "Розовая пантера" выходил с 1964 по 1980 гг. В России история о приключениях розовой кошки обрела популярность в 90-е годы.

Стоит отметить, что в 2006 году уже выходил полнометражный фильм по мотивам мультфильма "Розовая пантера". Его снял американский кинорежиссер Шон Леви ("Очень странные дела", "Ночь в музее", "Главный герой"). Главную роль исполнил Стив Мартин.

Ранее мы писали, что Warner Bros. показала первый трейлер фильма "Том и Джерри".

Фото: Instagram / pinkpanthermgm