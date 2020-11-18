Warner Bros. показала первый трейлер фильма "Том и Джерри"

Новая картина сочетает в себе обычные съемки и анимацию.

Студия Warner Bros. опубликовала на YouTube первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри". Новая картина сочетает в себе обычные съемки и анимацию.

Главную роль в фильме исполнила Хлоя Грейс Морец. Она играет работницу престижного отеля Кайлу. В нем обитает мышонок Джерри, который грозит нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, Кайла нанимает уличного кота Тома. Однако решить проблему оказывается не так уж просто.

Режиссерское кресло проекта занял Тим Стори. Кроме Хлои Грейс Морец в картине снялись Майкл Пенья, Роб Делани, Колин Жост и др. Премьера фильма запланирована на 4 марта 2021 года.

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Видео: YouTube / WBRussia