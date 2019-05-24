Съемки новых "Трансформеров" возглавит создатель "Крида 2"

Премьера запланирована на июнь 2022 года.

Компании Paramount Pictures и Hasbro запустили в производство фильм, посвященный "Трансформерам". Режиссерское кресло проекта займет создатель спортивной драмы "Крид 2" Стивен Кейпл младший. Сценаристом выступит Джоби Харольд. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Съемки полнометражного фильма о противостоянии инопланетных рас разумных машин были анонсированы в начале текущего года. Сюжет пока не раскрывается. Премьера новой части "Трансформеров" запланирована на июнь 2022 года. Актерский состав блокбастера будет объявлен позже.

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