Агутин стал финалистом конкурса авторов песен и композиторов в США

Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях – "Lyrics Only" и "World Music".

Российский музыкант Леонид Агутин прошел в финал международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Его композиция Just a Rainy Day номинирована сразу в двух категориях – "Lyrics Only" и "World Music". Об этом Агутин рассказал в своем Instagram.

"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita", - отметил певец у себя в микроблоге, добавив, что он окрестил фестиваль USA Songwriting Competition американской "Песней года".

Ранее стало известно, что альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист 5 номинаций премии "Грэмми".

Фото: Instagram / agutinleonid