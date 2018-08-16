Мультсериал "Маша и медведь" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии

Премьера состоится в 89 кинотеатрах. Зрители смогут увидеть последние серии третьего сезона мультсериала.

Российский мультсериал "Маша и Медведь" с 20 сентября начнут показывать в одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире — британской Vue. Премьера состоится в 89 кинотеатрах сети в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба компании Animaccord.

Британцы смогут увидеть в кинотеатрах последние серии третьего сезона мультсериала.

Компания Animaccord существует с 2008 года и все проекты связаны с мультипликационной вселенной Маши. Первая серия с ее участием вышла в 2009 году. На сегодняшний день мультфильм переведен на 36 языков мира и показывается более чем в ста странах. Также 31 июля серия "Маша плюс каша" набрал более 4 миллиардов просмотров на YouTube.