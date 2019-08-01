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Серию "Маши и Медведя" посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

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Серия стала единственным анимационным роликом, который собрал такое количество просмотров.

Эпизод "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" стал единственным анимационным роликом, который набрал более 4 млрд просмотров на YouTube. Об этом сообщила пресс-служба правообладателя мультсериала компании Animaccord.

У этого мульсериала есть еще несколько эпизодов-миллиардников. Это "Приятного аппетита" (более 1,3 млрд просмотров), и "Большая стирка" (более 1,1 млрд раз").

Также в январе 2019 года серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube по мнению представителей Книги рекордов Гинесса.

Видео: YouTube/ Get Movies

 

Теги: маша и медведь, мультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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