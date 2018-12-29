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Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в книгу рекордов Гиннеса 

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Его серия "Маша плюс каша" названа самым популярным анимационным роликом на YouTube.

Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает пресс-служба студии "Анимаккорд".

Его серия "Маша плюс каша" названа  самым популярным анимационным роликом на YouTube. Этот эпизод был поубликован 31 января 2012 года и собрал более 3,4 млрд просмотров. 

Стоит отметить, что эта серия вошла в ТОП-5 самых просматриваемых видеороликов за все время существования платформы. 

"Маша и Медведь" - российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией "Анимаккорд", ориентированный на общую аудиторию. Показ начался с 7 января 2009 года. Мультфильм создан при помощи трёхмерной графики.

Ранее мы сообщали о том, что В 2020 году выйдет новый фильм об "Охотниках за привидениями"

Видео:Маша и Медведь/YouTube

Теги: книга рекордов гиннеса, мультфильм маша и медведь
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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