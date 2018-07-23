Мультфильм "Губка Боб в бегах" не покажут в кинотеатрах

Премьеру перенесли на цифровую платформу CBS All Access.

Мультфильм "Губка Боб в бегах" не появится на больших экранах. Компании Paramount и Nickelodeon объявили о переносе премьеры из кинотеатров на цифровую платформу CBS All Access. Там же зрители смогут посмотреть все предыдущие эпизоды анимационного сериала. Об этом сообщает портал Comicbook.

Генеральный директор ViacomCBS Digital Марк Де Бовис отметил, что показ мультфильма состоится в начале 2021 года. Изначально премьера "Губки Боба в бегах" была намечена на 22 мая 2020 года. Потом ее перенесли на 7 августа из-за пандемии коронавируса. Сейчас понятно ,что релиз состоится на цифровой платформе в начале следующего года.

Ранее актер дубляжа Иван Агапов отреагировал на каминг-аут Губки Боба.

Видео: YouTube / iVideos