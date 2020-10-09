Мультфильм "Душа" студии Pixar снят с проката

Он сразу появится на стрим-сервисе Disney+.

Студия Disney приняла решение выпустить мультфильм "Душа" Pixar сразу на стрим-сервисе Disney+. Таким образом, анимационная картина не выйдет в американский прокат. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Премьера мультфильма запланирована на 25 декабря 2020 года. В отличие от "Мулан", просмотр которой стоил на Disney+ 29,99 долларов, "Душа" будет доступна сразу всем пользователям стриминга. В России и других странах мультик покажут 20 ноября. Но, возможно, его релиз также состоится 25 декабря.

Главный герой мультфильма – большой любитель джаза, школьный учитель музыки Джо Гарднер. После 20 лет сомнений он наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. По пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Джо хочет помочь 22 найти свое место в порядке вещей.

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Видео: YouTube / Disney Россия