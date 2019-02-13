Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере. Об этом сообщили представители Массачусетского технологического университета США в издании Nature Communications. У ученых получилось обеспечить процесс печати мягких электродов для внедрения в головной мозг человека.
До этого медики использовали металлические электроды. Однако мягкие полимеры более безопаснее. К таким выводам исследователи пришли после анализа мозговой активности после вживления таких электродов в мозг.
Устройства оказались способны улавливать даже небольшие импульсы нейронной активности. Разработка позволит улучшить состояние пациента, у которого подтвержден диагноз эпилепсии, болезни Паркинсона и тяжелой депрессии.
Ученые рассказали, как быстро восстановиться после инсульта.
Фото: Hyunwoo Yuk / Nature Communications, 2020
Ввидео: nature.com
Обсуждение ( 0 )