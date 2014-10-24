В Ярославской области напечатают поселок на 3D-принтере

Для этих целей закуплены участки земли общей площадью 1,5 га.

Под Ярославлем недалеко планируют построить поселок с помощью 3D-принтера. Об этом информирует пресс-служба фонда "Сколково". Отмечается, что это будет первый подобный опыт в России.

Под проект уже закуплены участки земли общей площадью 1,5 га недалеко в Ярославской области. В настоящее время строится первый дом. Всего планируется возвести 12 сооружений.

3D-печать зданий и элементов сооружений - перспективная тема, которая скоро может стать трендом во всем мире. Олег Дубнов, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий "Сколково"

По данным фонда, каждый из домов будет подключен к коммуникациям. Уточняется, что на печать одного коттеджа площадью 100 квадратных метров может уйти 30 часов.

В строительстве задействован 3D-принтер S-300.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали принтер для 3D-печати биологических тканей. Это изобретение – еще один шаг к созданию 3D-принтера, который сможет печатать органы для трансплантаций. Сырьем для этого производства являются биоматериалы и специальные полимеры, совместимые с живыми тканями.

Видео: Telegram/LIFE SHOT