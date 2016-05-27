Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма"

Информация появилась на официальном сайте клуба.

Жозе Моуринью назначен главным тренером футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом говорится на официальном сайте английской команды. Контракт португальца рассчитан до конца игрового сезона 2022/23 годов.

Напомним, что накануне в Лондоне объявили об отставке предыдущего тренера. СМИ узнали, что аргентинец Маурисио Почеттино покинул должность, только 19 ноября. Он возглавлял "Тоттенхем" с 2014 года.

Последней же работой Моуринью было руководство в "Манчестер Юнайтед", которую он завершил в декабре 2018.

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Видео: YouTube/Sky Sports Football



