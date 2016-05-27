Жозе Моуринью назначен главным тренером "Тоттенхэма"

Жозе Моуринью назначен главным тренером футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом говорится на официальном сайте английской команды. Контракт португальца рассчитан до конца игрового сезона 2022/23 годов.
Напомним, что накануне в Лондоне объявили об отставке предыдущего тренера. СМИ узнали, что аргентинец Маурисио Почеттино покинул должность, только 19 ноября. Он возглавлял "Тоттенхем" с 2014 года.
Последней же работой Моуринью было руководство в "Манчестер Юнайтед", которую он завершил в декабре 2018.
Ранее Piter.tv писал о том, что Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы.
Видео: YouTube/Sky Sports Football
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