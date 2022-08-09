Моуринью обратился к украинцам после матча с "Шахтером"

Его команда одержала победу со счетом 5:0.

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью обратился к украинцам после товарищеского матча с "Шахтером". Его слова приводит пресс-служба клуба из Донецка.

Игра прошла на "Стадио Олимпико" в Риме. "Рома" одержала разгромную победу со счетом 5:0. Моуринью отметил, что все присутствовавшие на стадионе глубоко чувствуют проблемы людей с Украины. Также португальский специалист заявил, что они демонстрируют свою сплоченность и смелость.

Мы видели многих украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться. Надеемся, они будут улыбаться еще чаще. Жозе Моуринью, главный тренер "Ромы"

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Видео: YouTube / FC Shakhtar Donetsk