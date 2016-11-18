Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить по кружечке пива после победы над "Факелом"

После четырех матчей армейский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов произнес эмоциональную речь после победы своей команды над "Факелом" из Воронежа. Видеозапись опубликовала пресс-служба армейской команды.

В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА одержал победу со счетом 4:1. После четырех матчей команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. На опубликованных кадрах Федотов хватил футболистов за характер.

По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде и вторую отставьте. Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА

Ранее Акинфеев заявил, что не обижается на высказывания Сафонова.

Видео: Telegram / ПФК ЦСКА