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Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить по кружечке пива после победы над "Факелом"

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После четырех матчей армейский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов произнес эмоциональную речь после победы своей команды над "Факелом" из Воронежа. Видеозапись опубликовала пресс-служба армейской команды.

В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА одержал победу со счетом 4:1. После четырех матчей команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. На опубликованных кадрах Федотов хватил футболистов за характер.

По кружечке пива можно, но потом подумайте о команде и вторую отставьте.

Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА

Ранее Акинфеев заявил, что не обижается на высказывания Сафонова.

Видео: Telegram / ПФК ЦСКА

Теги: владимир федотов, главный тренер, пиво, фк цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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