Акинфеев заявил, что не обижается на высказывания Сафонова

По словам вратаря, он никак не воспринимает его слова.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не обижается на высказывания голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом он рассказал в интервью YouTube‑каналу сборной России по футболу.

В одном из интервью Сафонов заявил, что карьера Акинфеева в ЦСКА и сборной России не является пределом мечтаний. Он также заявил, что превосходит экс-вратаря национальной команды.

А на что мне обижаться? У каждого свое мнение. За мою жизнь столько всего было. Думаю, Матвей умный парень. Кто‑то эти его слова воспринимает так, кто‑то эдак, а я никак не воспринимаю. Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА

Напомним, Игорь Акинфеев играет в ЦСКА с 2003 года. В составе армейского клуба вратарь стал шестикратным чемпионом России обладателем Кубка УЕФА, а также завоевал шесть Кубков России и семь Суперкубков России

Ранее мы сообщали, что "Реал" обыграл "Ювентус" в товарищеском матче.

Видео: YouTube / Сборная России по футболу