Motorola перевыпустила свою "раскладушку". Теперь она стоит 96 тысяч рублей

Продавать устройство начнут в январе 2020 года.

В четверг, 14 ноября, стало известно, что Motorola перевыпустила свою известную "раскладушку" Razr. Об этом сообщает издание The Verge.

Известно, что у обновленной версии гибкий экран и внешний дисплеей. Также "раскладушка" имеет основную камеру на 16 МП и на 5 МП. Продавать устройство намерены с января 2020 года.

В настоящее время не известно, будет ли смартфон продаваться в России. Однако, если продажи откроются его стоимость составит 96 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности к 2022 году.

Фото:Motorola Russia/вк