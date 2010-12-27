Motorola перевыпустила свою "раскладушку". Теперь она стоит 96 тысяч рублей

В четверг, 14 ноября, стало известно, что Motorola перевыпустила свою известную "раскладушку" Razr. Об этом сообщает издание The Verge.
Известно, что у обновленной версии гибкий экран и внешний дисплеей. Также "раскладушка" имеет основную камеру на 16 МП и на 5 МП. Продавать устройство намерены с января 2020 года.
В настоящее время не известно, будет ли смартфон продаваться в России. Однако, если продажи откроются его стоимость составит 96 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали о том, что Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности к 2022 году.
Фото:Motorola Russia/вк
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