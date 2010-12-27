Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности к 2022 году

К 2023 году появятся AR-очки.

Американская корпорация Apple хочет выпустить гарнитуру дополненной реальности (AR) в 2022 году. Об этом сообщает The Information.

AR-гарнитура известна в Apple под кодовым названием N301. Она напоминает более тонкую версию шлема виртуальной реальности (VR) Oculus Quest. N301 сочетает в себе возможности дополненной и виртуальной реальности. При помощи внешних камер она может отображать окружение пользователя. Устройство имеет дисплей с высоким разрешением. В 2021 году компания планирует начать писать ПО для гарнитуры.

К 2023 году Apple планирует выпустить очки дополненной реальности (AR-очки). Они, в отличие от гарнитуры, будут предназначены для более длительного пользования. Устройство напоминает дорогие солнцезащитные очки с толстыми оправами, в которых есть аккумулятор и чипы. По мнению менеджеров Apple, именно AR-очки через 10 лет смогут заменить iPhone.

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