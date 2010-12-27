Названы самые выгодные товары на распродаже AliExpress

Особый ажиотаж ожидается на смартфоны.

В понедельник, 11 ноября, на AliExpress стартовала крупнейшая распродажа. Особый ажиотаж ожидается на смартфоны. Благодаря хорошим скидкам многие популярные модели устройств можно купить по цене, в разы ниже рыночной.

Так, iPhone XR с памятью 128 Гб продается за менее чем 48 тысяч рублей. Официальный ценник на это устройство достигает в России около 55 тысяч рублей.

Также внушительную скидку предлагают на новый смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Он появился в продаже на российском рынке месяц назад по цене 17,99 тысяч рублей. На AliExpress мобильник продают за 12,439 тысяч рублей.

Популярный смартфон Tmall обойдется покупателям менее чем в 47 тысяч рублей. Пользователи интернета отметили, что сейчас это устройство даже на б/у рынке стоит дороже. Кроме того, приятно порадовала цена на портативное зарядное устройство YKZ QC. В рамках распродажи его можно приобрести за 661 рубль.

Ранее Adobe анонсировала выпуск приложения с эффектами фотошопа.

Фото: скриншот / aliexpress.com